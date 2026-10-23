Social Security Only Covers About 40% of Pre-Retirement Income. 4 Ways to Cover the Rest

In a perfect world, Social Security would cover 100% of your retirement costs, and you'd be free to keep all your hard-earned cash to cover your expenses today. In reality, Social Security was only intended to cover about 40% of the average worker's pre-retirement income each year, and for some, it doesn't even go that far.

That means you'll need other sources of retirement income to cover what Social Security doesn't. Everyone will have their own combination of strategies that works best for them, but here are a few of the most popular options worth considering.

Continue reading