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ISIN: PLCOMES00020
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28.10.2026 09:12:01
Social Security Retirees Get a Big COLA in 2027, and It Comes With Even Better News
Earlier this month, the Social Security Administration announced that retired workers and other beneficiaries will receive a 3.6% cost-of-living adjustment (COLA) in 2027. That is up from the 2.8% COLA in 2026.
However, there is even better news for Social Security recipients: The 2027 COLA theoretically represents an increase in purchasing power due to below-average inflation in housing and medical care prices.
Here are the important details.
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