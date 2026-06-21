Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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21.06.2026 12:18:00
Social Security Retirees May Be Wishing for Something They Really Don't Want
Around this time each year, Social Security recipients tend to start looking for clues on a key number -- their upcoming cost-of-living adjustment, or COLA. Who can blame them?Social Security COLAs are meant to help benefits keep up with inflation. In the wake of this year's somewhat meager 2.8% raise, a lot of older Americans are hoping 2027's COLA will be far more generous.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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