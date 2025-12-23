Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
23.12.2025 13:30:00
Social Security says its phone service is getting better — but watchdogs warn callback wait times can run over an hour
The Social Security Administration Office of Inspector General said the agency’s average speed of answer was only seven minutes in September.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!