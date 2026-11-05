CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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05.11.2026 12:08:01
Social Security Trustees Project 22% Benefit Cut in 2032. This Change Would Cut Benefits by Only 17% Instead
There are millions of older Americans today who rely on Social Security for retirement income. And without those benefits, many would be unable to afford basic living expenses.
Unfortunately, Social Security is facing a major financial crisis that could come to a head in just a few years. In fact, benefit cuts are something all retirees might need to brace for.
Image source: Getty Images.
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