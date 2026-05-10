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10.05.2026 13:06:00

Social Security Won't Run Out of Money, but Its Judgment Day Is Rapidly Approaching, Thanks in Part to President Donald Trump

Last year marked the 90th anniversary of the Social Security Act being signed into law by President Franklin D. Roosevelt. Since the first retired-worker benefit was mailed in January 1940, Social Security has been providing a financial foundation for aging workers who could no longer do so for themselves.In May 2025, we also witnessed the average monthly retired-worker benefit surpass $2,000 for the first time.But not all history is shaping up as positive for America's foremost retirement program. The financial outlook for Social Security has been deteriorating for decades, leading some workers to believe it won't be there when they retire. While there's a silver lining on this front and Social Security's longevity as a whole, the existing payout schedule, including annual cost-of-living adjustments (COLA), is far from sturdy -- and actions taken by President Donald Trump in July 2025 appear to have made things worse.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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