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24.10.2026 18:45:00

Social Security's 2027 COLA Is One of the Highest in Decades, but There Are Still 2 Issues Retirees May Run Into

Inflation has been high for most of the year as geopolitical events have driven up commodity prices, so it was no real surprise that the Social Security cost-of-living adjustment (COLA) -- which is intended to help retirees fight inflation -- was above average.

The 3.6% COLA for 2027 is the third-highest since 2012 and the fifth-highest in the past 35 years. This sizable bump is surely welcomed by retirees, but not everything is peachy keen. Retirees still face two key problems: The future of benefits and how far their current benefits stretch. 

Image source: Getty Images.

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