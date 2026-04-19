Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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19.04.2026 10:06:00
Social Security's 2027 Cost-of-Living Adjustment (COLA) Is on Track to Do Something That Hasn't Happened Since 1997
Last year was a history-maker for Social Security. In May 2025, the average monthly retired-worker benefit topped $2,000 for the first time since the program's inception.But America's leading retirement program has an opportunity to etch its name in the history books for a second year in a row, based on early cost-of-living adjustment (COLA) estimates for 2027. With up to 90% of retirees leaning on their Social Security income, in some capacity, to cover their expenses, a first-in-30-year event would be welcome news. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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