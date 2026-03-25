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WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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25.03.2026 09:41:00
Social Security's Full Retirement Age Is Going to Be 67, and Here's Who It Hurts Most
Your full retirement age is arguably the most important number in Social Security, because so many things revolve around it. This includes how your claiming age affects your benefits, how much you can earn if you claim benefits before then, and how much your spouse is possibly eligible for.For a long time, the full retirement age was 65, but after Congress passed the Social Security Amendments of 1983, this age increased for those born in 1938 or later. The full retirement age for people born in 1960 or later is 67. It was previously 66 years and 10 months for people born in 1959, many of whom have reached or will reach it during 2026.Unfortunately, this isn't music to many people's ears.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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