Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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16.10.2026 17:45:00
Social Security's Taxable Earnings Limit Is Rising to $192,300 in 2027. Here's Who Pays More.
Most people know that a portion of their paycheck is set aside every pay period to go toward Social Security. You can see exactly how much of your paycheck went to Social Security by taking a glance at your W-2. For most employees, that number will be 6.2% of their wages. Your employer pitches in another 6.2%.
But that tax applies only to a limited amount of income each year. Once you earn over the limit, you no longer have to pay Social Security taxes. The Social Security Administration adjusts that limit for inflation each year, which means you could have to pay more in Social Security taxes next year.
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