Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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05.09.2026 12:36:01
Social Security's Trump Bump-Driven 2027 COLA Comes With Potentially Serious Unintended Consequences
One of the most anticipated announcements of the year for Social Security's more than 71 million traditional beneficiaries (retired workers, workers with disabilities, and survivors of deceased workers) is now less than six weeks away.On Oct. 14, the U.S. Bureau of Labor Statistics will publish the September inflation data, revealing the final puzzle piece needed to calculate Social Security's cost-of-living adjustment (COLA) for the upcoming year. Social Security's COLA is effectively a raise passed on to beneficiaries, designed to offset inflation and ensure recipients don't lose buying power.But next year's raise will contain something that's somewhat unique: a "Trump bump."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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