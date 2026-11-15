Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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15.11.2026 15:06:02
Social Security's Trump Bump-Driven 2027 COLA Has a Rare "Bonus" for 29 Million Retirees
For Social Security's more than 55 million retired-worker beneficiaries, few announcements have more of a bearing than the annual cost-of-living adjustment (COLA) reveal.
Social Security's COLA is essentially the "raise" passed on to beneficiaries most years that accounts for inflation (rising prices). If benefits didn't increase in lockstep with inflation, Social Security income would lose purchasing power over time.
In 2027, the program's nearly 72 million traditional beneficiaries, including retired workers, will receive one of the largest raises over the last 35 years, courtesy of President Donald Trump's policies. In addition to an outsize COLA, this Trump bump is on track to provide a rare "bonus" to about 29 million retirees.
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