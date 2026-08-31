Sociallite US Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sociallite US Registered hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,700 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at