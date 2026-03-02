02.03.2026 06:31:29

Sociallite US Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sociallite US Registered hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Sociallite US Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,54 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,160 SEK je Aktie gewesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,440 SEK gegenüber -7,120 SEK im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 89,02 Prozent auf 14,39 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,58 Millionen SEK gelegen.

