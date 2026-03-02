|
02.03.2026 06:31:29
Sociallite US Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Sociallite US Registered hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Sociallite US Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,54 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,160 SEK je Aktie gewesen.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,440 SEK gegenüber -7,120 SEK im Vorjahr verkündet.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 89,02 Prozent auf 14,39 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,58 Millionen SEK gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.