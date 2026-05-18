SOCIALWIRE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SOCIALWIRE gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 5,21 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SOCIALWIRE 1,22 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,00 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 677,6 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 18,95 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 16,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat SOCIALWIRE mit einem Umsatz von insgesamt 3,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 20,92 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at