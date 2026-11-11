SOCIALWIRE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SOCIALWIRE hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 2,89 JPY gegenüber 7,24 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 998,5 Millionen JPY gegenüber 810,1 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at