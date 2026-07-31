Sociedad Anonima Vina Santa Rita informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sociedad Anonima Vina Santa Rita hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,40 CLP, nach -0,100 CLP im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 54,28 Milliarden CLP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sociedad Anonima Vina Santa Rita 46,57 Milliarden CLP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at