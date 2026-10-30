Sociedad Minera Cerro Verde präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sociedad Minera Cerro Verde präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1,74 USD gegenüber 0,930 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,76 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sociedad Minera Cerro Verde einen Umsatz von 1,22 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at