Sociedad Minera Corona Comp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sociedad Minera Corona Comp hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,99 PEN präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,59 PEN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 221,3 Millionen PEN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 183,7 Millionen PEN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at