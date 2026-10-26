|
26.10.2026 06:31:29
Sociedad Minera El Brocal: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Sociedad Minera El Brocal präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 PEN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sociedad Minera El Brocal ein EPS von 0,670 PEN je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Sociedad Minera El Brocal 627,9 Millionen PEN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 447,0 Millionen PEN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.