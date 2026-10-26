Sociedad Minera El Brocal: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sociedad Minera El Brocal präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 PEN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sociedad Minera El Brocal ein EPS von 0,670 PEN je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Sociedad Minera El Brocal 627,9 Millionen PEN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 447,0 Millionen PEN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at