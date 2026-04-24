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24.04.2026 06:31:29
Sociedad Minera El Brocal hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sociedad Minera El Brocal hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 1,08 PEN gegenüber 0,410 PEN je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 656,0 Millionen PEN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 71,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sociedad Minera El Brocal einen Umsatz von 382,0 Millionen PEN eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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