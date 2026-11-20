Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs hat am 18.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 80,27 Prozent auf 2,09 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at