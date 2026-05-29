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29.05.2026 06:31:29
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs lud am 26.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,75 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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