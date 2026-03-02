Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 RON. Im Vorjahresviertel hatte Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz 0,250 RON je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,99 Prozent auf 1,98 Milliarden RON. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,30 Milliarden RON gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,870 RON beziffert. Im Vorjahr hatten 0,800 RON je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,03 Milliarden RON umgesetzt, gegenüber 7,93 Milliarden RON im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at