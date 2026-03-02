Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,050 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,24 Prozent auf 452,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz 493,1 Millionen USD umgesetzt.

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,170 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz 1,80 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

