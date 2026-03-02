02.03.2026 06:31:29

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz ebenfalls ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 452,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 8,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 493,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,190 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz ein Gewinn pro Aktie von 0,170 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,80 Milliarden USD – ein Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz 1,72 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen