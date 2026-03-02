Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz ebenfalls ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 452,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 8,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 493,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,190 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz ein Gewinn pro Aktie von 0,170 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,80 Milliarden USD – ein Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz 1,72 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at