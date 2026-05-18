Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,46 Prozent auf 491,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 503,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at