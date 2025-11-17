Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,20 RON je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 RON in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,85 Prozent auf 1,80 Milliarden RON aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,73 Milliarden RON in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at