17.11.2025 06:31:29
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz präsentierte Quartalsergebnisse
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 414,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz 382,7 Millionen USD umgesetzt.
