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18.05.2026 06:31:29
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Mit einem Umsatz von 491,0 Millionen USD, gegenüber 503,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,46 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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