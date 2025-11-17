Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 414,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 382,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at