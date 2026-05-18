Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,38 Milliarden RON. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,14 Milliarden RON.

Redaktion finanzen.at