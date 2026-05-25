Societatea Nationala Nuclearelectrica: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Societatea Nationala Nuclearelectrica hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 2,82 RON. Im letzten Jahr hatte Societatea Nationala Nuclearelectrica einen Gewinn von 1,73 RON je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,58 Milliarden RON, während im Vorjahreszeitraum 1,45 Milliarden RON ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at