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23.11.2026 06:31:29
Societatea Nationala Nuclearelectrica: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Societatea Nationala Nuclearelectrica hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 RON ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,49 RON je Aktie erwirtschaftet worden.
Societatea Nationala Nuclearelectrica hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 668,6 Millionen RON abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 53,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Milliarden RON erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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