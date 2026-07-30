Société Générale Aktie

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WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809

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Sparziel verschärft 30.07.2026 10:44:00

Societe Generale-Aktie fester: Ausblick nach Rekordgewinn angehoben

Societe Generale-Aktie fester: Ausblick nach Rekordgewinn angehoben

Die französische Großbank Societe Generale schraubt nach einem Rekordgewinn im zweiten Quartal ihre Spar- und Renditeziele nach oben.

Bankchef Slawomir Krupa will die Kosten im laufenden Jahr statt um drei Prozent jetzt um vier Prozent senken, wie das Geldhaus am Donnerstag in Paris mitteilte. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital soll derweil um etwa elf Prozent steigen. Bisher hatte sich der Manager mehr als zehn Prozent zum Ziel gesetzt. Im zweiten Quartal verdiente die Société Générale (Societe Generale) knapp 1,8 Milliarden Euro und damit fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor. Während die Erträge stiegen, sanken die Kosten etwa so stark wie jetzt für das Gesamtjahr geplant.

Die Société Générale-Aktie notiert im Handel in Paris am Donnerstag zeitweise 2,06 Prozent höher bei 78,30 Euro.

/stw/tav/zb

PARIS (dpa-AFX)

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com,HJBC / Shutterstock.com

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