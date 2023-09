Société Générale-Aktie nach Abstufung von HSBC unter Druck

Die neuen Ziele der Société Générale seien enttäuschend, schrieb Analyst Kiri Vijayarajah am Dienstag in Reaktion auf die Gewinnwarnung . Die Aktien seien zwar nicht teuer, dürften aber auch so bleiben.

An der Euronext Paris verliert die Société Générale-Aktie zeitweise 0,75 Prozent auf 23,105 Euro.

