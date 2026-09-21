Société Générale Aktie

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WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809

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Kosten senken 21.09.2026 16:27:38

Société Générale-Aktie steigt kräftig: Hohe Ausschüttungen für Aktionäre geplant

Société Générale-Aktie steigt kräftig: Hohe Ausschüttungen für Aktionäre geplant

Die französische Großbank Société Générale rechnet mittelfristig mit einer deutlich höheren Eigenkapitalrendite.

Um das Ziel zu erreichen, möchte Société Générale Bankchef Slawomir Krupa die Kosten weiter senken. Zudem sollen die Erlöse steigen. Auf diese Weise soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) bis 2029 auf 13 bis 14 Prozent sowie auf mehr als 15 Prozent in den Jahren danach klettern. Nach der Vorlage der Halbjahreszahlen hatte die französische Bank das Renditeziel für das laufende Jahr auf etwa elf Prozent erhöht. Krupa kündigte in der Mitteilung zu dem am Montag stattfindenden Kapitalmarkt an, bis zum Jahr 2029 mindestens 21 Milliarden Euro in Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe stecken zu wollen. Damit sollen rund die Hälfte der erzielten Gewinne direkt und indirekt an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Die Société Générale-Aktie gewinnt im Pariser Handel zeitweise 1,97 Prozent auf 74,02 Euro.

/zb/stk

PARIS (dpa-AFX)

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