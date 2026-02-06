Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|
06.02.2026 15:23:22
Societe Generale launches 1.5 billion euro buyback after profit beat estimates
The reacquisition follows two extraordinary share repurchase programmes launched in 2025, worth one billion euros eachWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Aktien in diesem Artikel
|Société Générale (Societe Generale)
|73,30
|0,14%
