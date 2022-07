Societe-Generale: Renditeniveau wichtiger als -differenzen

Societe-Generale-Volkswirt Anatoli Annenkov findet die Aussicht auf hohe Anleiherenditen beunruhigender als die Vorstellung, dass die Renditen eines Landes etwas höher als die eines anderen Landes sein könnten. "Ein größeres Problem als die Fragmentierung könnte die Höhe der Rendite von Bundesanleihen und US-Treasuries sein wenn die Zentralbanken die Inflation nicht unter Kontrolle bringen", schreibt Annenkov in einem Ausblick auf die EZB-Ratssitzung in der nächsten Woche. Dies sei problematisch, da selbst bei relativ niedrigen Zinsen in Europa Bedenken hinsichtlich der Schuldentragfähigkeit aufkämen.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der sehr niedrigen Ausgangsposition betrachtet der Ökonom vorgezogene Zinserhöhungen und eine gewisse Bilanzverkürzung bei der Europäischen Zentralbank (EZB) als gerechtfertigt. "Der Fokus auf Gradualismus und Forward Guidance, Überbleibsel der unglücklich terminierten Strategieüberprüfung vom letzten Jahr, sollten am besten gestrichen werden", rät er. Annenkov erwartet eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten im Juli und 125 weitere Basispunkte verteilt auf den Rest des Jahres.

July 11, 2022