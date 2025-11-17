Society Pass präsentierte Quartalsergebnisse

Society Pass lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,84 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,86 Prozent auf 1,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at