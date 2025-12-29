Society Pass Shares Surge 38% On Thailand Live Commerce Launch

(RTTNews) - Society Pass Inc. (SOPA) shares jumped 37.97 percent as the stock climbed $0.69 to $2.51 in trading on Monday. The sharp move followed the company's announcement that it has launched TMG Social, a live commerce digital retail advertising platform, in Thailand through its subsidiary Thoughtful Media Group Incorporated. The stock was last trading at $2.51 after previously closing at $1.82. It opened the session at $2.25 and traded within a day's range of $2.25 to $3.46 on the Nasdaq. Trading volume surged to 112,998,924 shares, well above the average daily volume of 4,809,420 shares. Society Pass shares have traded between $0.65 and $6.75 over the past 52 weeks.