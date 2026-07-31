Socionext legte Quartalsergebnis vor

Socionext veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,31 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 2,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39,04 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 34,55 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at