Socionext präsentierte Quartalsergebnisse

Socionext lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 15,52 JPY. Im letzten Jahr hatte Socionext einen Gewinn von 27,40 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54,93 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Socionext einen Umsatz von 46,08 Milliarden JPY eingefahren.

