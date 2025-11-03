Socionext: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Socionext hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,09 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 22,37 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Socionext in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 52,66 Milliarden JPY im Vergleich zu 46,40 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at