Socionext: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Socionext hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 22,52 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17,51 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 58,69 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43,27 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 49,74 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 109,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 200,83 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 188,54 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at