Socket Mobile stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Socket Mobile präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent auf 3,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at