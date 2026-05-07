Socket Mobile stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Socket Mobile hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 3,7 Millionen USD, gegenüber 4,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,80 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at