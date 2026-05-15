Sockets: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sockets hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 19,50 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -19,020 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,92 Prozent auf 263,6 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 317,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 35,36 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -56,730 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,06 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at