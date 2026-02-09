Sockets gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sockets gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 7,47 JPY. Im letzten Jahr hatte Sockets einen Gewinn von -8,570 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sockets im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 265,6 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 238,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at