Sockets gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sockets stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,52 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sockets 8,03 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 263,8 Millionen JPY, gegenüber 269,3 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,07 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at